J'irai te tuer dans tes rêves Tome 2

Je me suis vu attribuer le pouvoir du "Golden Slumber" qui me permet de pénétrer dans les rêves des autres, et j'ai décidé de m'en servir comme arme pour venger ma soeur. Ma prochaine cible : Sakamoto, l'un des trois criminels. Afin de le localiser, je me présente sur le lieu où travaille ce type. Mais j'étais loin de me douter que l'inspecteur Misumi était également sur ses traces et qu'il se rend à la même adresse...