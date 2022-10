Minimiki - Carnet créatif - Noëls du monde - Édition 2022

Découvre les Noëls du monde avec Minimiki ! Dans ce carnet créatif, crée tes jolies poupées grâce à de nombreuses silhouettes à colorier, des modèles et 4 planches de stickers. Et en plus, des infos documentaires sur les traditions et les tenues de Noël du monde : Russie, Royaume-Uni, Roumanie, France, Norvège. En cadeau : un joli bracelet inédit à collectionner ! 4-8 ans.