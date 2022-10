Collaborer, manager et réussir en télétravail. Le guide indispensable du distanciel pour les salariés et les managers

"Je suis un travailleur à distance. Je peux travailler de n'importe où. Le travail, selon moi, est une chose que l'on fait, pas un lieu où l'on va. Cela implique un mode de pensée particulier, une approche différente de l'organisation et un peu de planification". JURGEN APPELO, auteur, conférencier, entrepreneur Comment travailler en équipe quand on a rarement l'occasion de se rencontrer en personne ? Quels sont les meilleurs outils de réunion en ligne, de planning, de gestion du flux de travail, de design et de développement ? Comment travailler dans un environnement qui ne favorise pas la concentration et la créativité ? Ce livre répond à toutes vos questions, que vous soyez employé ou employeur, hésitant ou déterminé à faire le grand saut, ou même déjà habitué au travail à distance.