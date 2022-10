"Rédaction : Si vous étiez un animal, vous seriez quoi ? J'ai réfléchi, réfléchi, mais je ne trouvais rien. Alors j'ai commencé comme ça : "J'adore les animaux, mais je ne voudrais pas en être un. Je voudrais être un arbre". Et voilà comment Linette prend toute sa place dans cette histoire. Linette, personnage solaire, ne se reconnaît pas dans ce qu'on attend d'elle, mais elle sait ce qu'elle est : un tilleul, et le point d'ancrage qui rassemble tous les élèves-animaux de la classe. Une histoire sur la relation de l'humain au végétal Tout au long de l'histoire, le parallèle entre la jeune fille et l'arbre est présent. Que ce soit dans la représentation physique ou dans sa manière de vivre, Linette se sent comme un arbre. Avec des illustrations qui laissent apparaître l'ombre des arbres, un texte aux nombreuses métaphores, Rémi Courgeon décrit la relation viscérale entre son héroïne et la nature qui l'entoure. Un album poétique et moderne qui reflète le besoin sociétal de se rapprocher de la nature Un bel album qui souligne le besoin de l'humain de se rapprocher de la nature. Un personnage féminin qui fait fi des règles pour imposer son regard sur le monde qui l'entoure.