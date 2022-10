Mystères et sortilèges - Un exposé explosif !

C'est du sérieux, Abi et Ludo présentent leurs exposés à la classe. Comme toujours, Abi, pleine d'imagination, veut épater la galerie... et provoque une catastrophe ! Branle-bas de combat dans la classe, les élèves s'unissent pour réparer les bêtises de la petite sorcière... Une BD spécialement conçue pour lecteurs-débutants : - 48 pages faciles à lire grâce à une mise en page adaptée et un chapitrage qui rythme l'histoire ; - Les illustrations pleines de peps de Zoé Plane, jeune illustratrice talentueuse ; - Les bonus et les jeux pédagogiques à la fin du livre ; - Les personnages à découper et à collectionner dans chaque tome.