Parents de jumeaux - 10 clés pour se préparer et s'organiser au quotidien

Félicitations, vous venez d'apprendre que vous attendez des jumeaux ! Oui, vous faites sans doute face à un véritable tsunami émotionnel, oui, votre vie va doublement changer et oui, il va falloir faire avec les réactions quelque peu excessives de votre entourage. Mais bonne nouvelle : vous n'êtes pas seul(e) ! Sophie Kernen, créatrice du site jumeauxandco, maman de jumeaux, vous a concocté ce petit guide avec ses meilleurs conseils pour vous aider à mieux appréhender la gémellité et vivre sereinement cette incroyable aventure ! Ce livre contient : - Des éclairages sur les types et les causes de la gémellité ; - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés pour bien vivre votre grossesse, préparer votre équipement, et organiser votre nouvelle vie de famille.