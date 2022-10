La grâce de la vieillesse

"Que Dieu nous bénisse tous, nous les vieux ! " Avec son style simple et direct, le pape François propose à tous, et particulièrement aux personnes "d'un certain âge" , une réflexion originale et remplie d'espérance sur la vieillesse, la grâce du temps qui passe, l'importance de la transmission et du lien entre les générations. Un magnifique enseignement sur le grand âge de la vie, qui montre combien nos aînés, par leur fidélité, leur vulnérabilité et leur sagesse, comptent aux yeux de Dieu et ont un rôle irremplaçable dans l'Eglise, particulièrement auprès des plus jeunes.