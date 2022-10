Shigahime T05

Alors qu'il retrouve peu à peu son humanité, le quotidien d'Osamu s'effondre complètement lorsque Chika s'éveille à sa nouvelle condition de vampire : ayant désormais la place de familier de sa petite amie, cette dernière est prête à tout pour le maintenir dans cette position. Quel choix devra faire Osamu pour se sortir de cette situation ? Et quelle est la vérité derrière la lignée du sang et le rôle de familier ? Dans ce dernier tome, larmes et sang sont plus que jamais présents. Vampire, horreur et sensualité sont au programme de cette série résolument sanglante en cinq volumes signée Sato Hirohisa.