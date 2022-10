Les enfants d'Hippocrate Tome 4

Maco et son frère Hideki, chirurgien pédiatrique, ont commencé à travailler dans le service de pédiatrie de leur père. Mais les deux frères sont en opposition totale dans leur approche des patients et leur philosophie, ce qui trouble profondément Maco. De plus, Hideki semble agir dans l'ombre afin de concrétiser ses ambitions personnelles. Un jour, Tomorin, hospitalisée pour une leucémie et patiente de Maco, se volatilise soudainement. Les conflits entre les Suzukake s'intensifient autour d'elle, portés par de vieilles blessures du passé... Après Le Bateau de Thésée, Toshiya Higashimoto revient avec une nouvelle oeuvre pleine d'humanité portée par un héros sincère au grand coeur.