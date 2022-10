Golden Guy T02

Après l'avoir enlevé, Gai Sakurai, le chef du clan Osaragi, a fait avouer à Kyôsuke Akane le meurtre d'Isao Osaragi. Après cette confidence, Minori Takakura, lieutenant et meilleur ami de Gai, débarque soudainement et tire à plusieurs reprises sur son compagnon... Mais pour quelles raisons ? Le trésor caché des Tokugawa, ancienne source de prospérité de la famille Kikaku, mène aujourd'hui cette dernière vers une guerre intestine sanguinaire. La violence s'intensifie à mesure que le mystère s'épaissit... Désir, violence et complot seront les maîtres-mot de cette série de Jun Watanabe (Montage, Malédiction finale).