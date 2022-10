Le vent nous portera

Une odyssée féminine inoubliable... Alice a soif d'aventures et se sent à l'étroit dans la bonne société anglaise. Aussi s'empresse-t-elle d'épouser le bel Américain qui succombe à son charme, saisissant l'occasion d'un nouveau départ. Mais le rêve américain est mis à rude épreuve dans la petite ville du Kentucky où elle atterrit, et les désillusions de la vie conjugale ne se font pas attendre. Quand un projet de bibliothèque itinérante voit le jour, Alice se porte volontaire pour échapper à son quotidien étouffant. Bravant tous les dangers, la jeune femme et ses camarades vont sillonner à cheval les zones les plus reculées du Kentucky pour y apporter des livres. Mais s'il y a bien une chose dont ces porteuses d'histoires ne manquent pas, c'est de courage. Un roman profondément émouvant sur le rôle des femmes dans la grande aventure de la culture. " Une conteuse extraordinaire. " Marie Claire " Une réussite ! " Heat " Moyes est l'auteure britanique la plus talentueuse. " Sun on Sunday