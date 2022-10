Star Wars - Leia, Princesse d'Alderaan T01

C'est la Journée du mérite de la jeune Leia Organa, princesse d'Alderaan, qui vient d'avoir seize ans. Elle va devoir relever trois défis (du corps, du coeur et de l'esprit) afin d'être reconnue comme héritière légitime du trône. Elle souhaite avant tout être digne de ses parents, Bail et Breha Organa, mais a l'impression qu'ils se détachent d'elle et en souffre. Leia prend donc sur elle-même de se rendre en mission humanitaire sur la planète Wobani pour aider les nécessiteux. Cependant, confrontée à l'Empire Galactique, elle va vite comprendre que la bonne volonté ne suffit pas ! La princesse fait également ses premiers pas dans le programme légistatif pour la jeunesse du Sénat, en compagnie de délégués venus de toute la galaxie... Découvrez le récit détaillé de l'enfance et du destin de la princesse Leia !