Les vampires, qui ont sûrement peuplé tes cauchemars, sont des morts vivants à la recherche de sang frais. C'est grâce à lui qu'ils peuvent vivre très longtemps ! On dit qu'ils sont très élégants, vêtus de leur smoking. Mais tous les vampires ne ressemblent pas à ces images. Et toi, sais-tu comment on devient un vampire ?