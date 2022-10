Les deux inséparables ont un plan

Après "Les deux inséparables osent tout", nos deux petits hamsters reviennent dans un deuxième album, avec une imagination toujours plus débordante. Quant aux auteurs, Ingrid et Dieter Schubert, ils redoublent de malice et d'humour pour décrire l'amitié et les petites querelles hautes en couleurs propres au quotidien des enfants.