Desirario desideravi. Lettre encyclique du Pape François sur la forme liturgique du peuple de Dieu

Dans cette lettre, le Pape souhaite "offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne" . Le Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a invité dans un communiqué à percevoir cette lettre, dont le ton n'est pas celui d'une "instruction ou d'un directoire" , mais "plutôt comme un un texte de méditation, à l'empreinte biblique, patristique et liturgique vive" . Elle est adressée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs. Tous sont invités à en prendre connaissance