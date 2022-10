The Art of Feefal

Que votre média favori soit numérique, traditionnel ou un mélange des deux, Feefal, basé à Stockholm, l'aura utilisé pour explorer son monde unique fait de personnages anthropomorphisés, d'animaux évoluant dans des décors oniriques ou de filles terriblement cools imprégnées de magie. Son style effrayant et mignon a été une constante tout au long de sa carrière, rassemblant plus d'un million d'abonnés Instagram qui non seulement adorent son art, mais sont toujours désireux de connaître les histoires et l'inspiration qui se cachent derrière.