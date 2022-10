La fin du train-train

" Vent, neige ou soleil, la vie de Femke roulait chaque jour pareil. " Femke est conductrice de train. Elle vit aux Pays-Bas et tous les jours, elle traverse des paysages aussi sages et apaisants que les journées qui s'égrènent, sans surprise. Jusqu'au jour où le hasard met sur son chemin Julionito, un bel hidalgo. Le début d'une histoire d'amour ? Non, la découverte de ses aspirations, de ses envies de liberté.