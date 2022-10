The Expanse Tome 8 : La colère de Tiamat

A travers la galaxie, treize cents portes menant vers des systèmes solaires se sont ouvertes. Tandis que l'humanité bâtit son nouvel empire interstellaire au milieu des vestiges aliens, les mystères s'approfondissent et les menaces s'intensifient. Teresa Duarte se prépare à porter le fardeau que constitue l'ambition divine de son père. Pendant ce temps-là, l'équipage du "Rossinante", privé de son capitaine qui a été fait prisonnier, mène un courageux combat d'arrière-garde. Mais pour affronter les horreurs qui résident entre les mondes, la bravoure et l'ambition ne seront pas suffisantes... "La Colère de Tiamat" est le huitième et avant- dernier volet de l'extraordinaire saga "The Expanse", adaptée en série télévisée, disponible sur Amazon Prime Video.