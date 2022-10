Oiseau + oiseau. La mathématique des oiseaux

Un album pour s'amuser à coupler des oiseaux qui, en additionnant leur forme et leur nom, donnent d'autres oiseaux rigolos : "le martin-pêcheur + le merle noir = le merlin pêcheur" ; "le canard colvert + la mésange bleue = le canard bleu à crête verte"... De sommes en sommes, les résultats toujours plus inventifs ouvrent des perspectives infinies. Par un artiste et designer encore inédit.