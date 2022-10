La réalisation et l'interprétation d'examens radiologiques dans le cadre des urgences pédiatriques relèvent souvent d'une prise en charge hospitalière complexe faisant appel à des connaissances multiples et pointues. Ce nouveau volume de la collection des Syllabus de la Société française de radiologie propose un état de l'art sur l'imagerie des urgences en pédiatrie présentant pour chaque région anatomique les techniques à privilégier selon le contexte et l'âge de l'enfant. La connaissance des différentes modalités d'imagerie en pédiatrie des éléments à rechercher et des pièges à éviter en situation d'urgence permet au radiologue de choisir rapidement les examens adéquats. Avec plus de 800 clichés et de nombreux encadrés soulignant les messages clés cet ouvrage constitue la référence pédagogique actuelle sur le sujet. Il est indispensable pour les internes et radiologues qui prennent en charge les enfants ainsi que pour les pédiatres désireux de mieux demander et mieux comprendre les examens d'imagerie. LES AUTEURS Eléonore Blondiaux est professeur des universités à la Sorbonne Université et praticien hospitalier au service de radiologie de l'hôpital d'enfants Armand Trousseau AP-HP à Paris. Baptiste Morel est maître de conférences des universités et praticien hospitalier au service de radiologie de l'hôpital Clocheville CHRU de Tours. Marianne Alison est professeur des universités à l'Université de Paris et praticien hospitalier au service de radiologie de l'hôpital Robert Debré à Paris.