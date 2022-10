Traduit pour la première fois en langue française Imagerie médicale : Oncologie couvre l'ensemble du spectre de ce domaine en pleine évolution. C'est une ressource inestimable pour les radiologues et les oncologues médicaux et chirurgicaux c'est à-dire pour tous ceux qui ont besoin d'une référence facilement accessible et très visuelle sur l'imagerie et la stadification du cancer. Une équipe d'experts renommés en radiologie en oncologie et en imagerie corporelle fournit des informations soi gneusement mises à jour et une abondance d'images de haute qualité tout au long de l'ouvrage faisant de cette édition un outil d'apprentissage essentiel ainsi qu'une référence pour la pratique quotidienne. Fidèle à la célèbre pédagogie des ouvrages anglo-saxons Amirsys l'ouvrage comprend : près de 3 000 images annotées dont des illustrations en couleur pour chaque stade du cancer. des tableaux de classification TNM mis à jour par l'American Joint Committee on Cancer (AJCC) en début de chaque chapitre suivis de représentations graphiques en couleur des critères TNM ainsi que les classifications actualisées de l'Organisation mondiale de la santé. des chapitres couvrant la stadification radiologique des tumeurs récemment introduite dans la 8e édition de l'AJCC et des divisions de chapitre qui reflètent le système actuel de stadification de l'AJCC. des détails pratiques sur les voies de propagation les techniques d'imagerie les suggestions de traitement basées sur les stades tumoraux identifiés dans les études d'imagerie d'un patient et des exemples d'imagerie détaillés d'une variété de cancers à différents stades. une information qui va à l'essentiel sous forme de listes à puces pour une compréhension rapide des informations indispensables ainsi qu'un format de chapitre cohérent proposant une vue d'ensemble une pathologie pertinente des résultats d'imagerie des questions cliniques une checklist de contrôle pour le rapport et des références sélectionnées.