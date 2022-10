Les belles de Londres Tome 1 : L'amazone du Sussex

Issue d'une famille éclaboussée par un scandale, Evelyn Malravers sait que personne ne l'attend à Londres pour la saison. Comment trouver le beau parti qui lui permettra d'assurer l'avenir des siens ? En se servant de ses deux passions : les chevaux et la mode. Oui, elle va se distinguer en devenant la plus éblouissante de ces belles écuyères qui paradent chaque jour dans Hyde Park ! Pour cela, il lui faut l'aide de celui qui habille les amazones les plus élégantes de la capitale : Ahmad Malik, un métisse indien au charisme troublant. A eux deux, ils vont conquérir la ville, trouver le succès, et peut-être bien plus encore...