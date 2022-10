Hier soir, Maman m'a fait manger du coeur. C'était du coeur de boeuf. Le coeur est notre muscle le plus puissant, et ça se sent quand on en mange ; la viande résistait sous mon couteau à steak, il fallait la scier pour trancher les fibres. Elles cédaient comme des câbles tendus, l'une après l'autre. "Le coeur est un morceau remarquable" , a dit ma mère. Ma mère s'y connaît bien en viande. J'ai rien répondu, j'en avais plein la bouche. Depuis que son père est parti, la vie d'Hippolyte s'est déréglée. Sa mère s'enferme de longues heures à la cave et refuse de manger en sa présence. Elle lui prépare en revanche d'énormes pièces de viande que la jeune fille se force à avaler. Et puis, un soir, sa mère se jette sur elle et la mord. Que s'est-il passé ? Jusqu'où peut-on se laisser dévorer par amour ?