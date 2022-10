Le Secret d'Ilyana

Cassandre, 13 ans, est envoyée en vacances chez sa grand-mère, au fin fond du Cantal, où il n'y a ni amis, ni wifi. . . si la jeune fille adore son aïeule, le séjour s'annonce d'un ennui mortel ! Mais lorsque cette dernière évoque des souvenirs de la guerre et parle d'une mystérieuse dame blanche apparue près du château du village, Cassandre est piquée de curiosité. Aussitôt, elle enfourche son vélo et part explorer les lieux. Elle découvre que dans les sous-sols du château, une scientifique vétue de blanc mène une drôle d'expérience. . . une expérience qui va la propulser malgré elle en 1944 ! Cassandre va faire la rencontre d'une jeune juive, Yliana, qui se cache avec son père et qu'elle va vouloir aider, à tout prix. . .