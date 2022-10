Manuel de curiosité générale

Pourquoi la tour Eiffel a-t-elle failli s'appeler la tour Bonickhausen ? Quand le bleu est-il devenu la couleur du ciel ? Y a-t-il des neurones dans nos intestins ? Quels sont les dessous érotiques de l'expression "l'affaire est dans le sac" ? Comment un berger aux chèvres insomniaques a-t-il découvert le café ? Jusqu'où la Montespan est-elle allée pour l'amour de Louis XIV ? Pourquoi Voltaire et Rousseau se détestaient-ils ? Qui a inventé la valse ? Qui était Lady Lovelace, la pionnière de l'informatique ? Quel est le lien entre Google et une faute de frappe ? Dalí était-il fou ? Sidonie Bonnec et Thomas Hugues sont journalistes. Ils ont animé ensemble pendant six saisons l'émission quotidienne La curiosité est un vilain défaut sur RTL. · 250 HISTOIRES ETONNANTES à picorer au gré de vos envies. · La culture générale revisitée à travers des DETAILS MECONNUS et des ANECDOTES SAVOUREUSES. · "Un ouvrage LUDIQUE à mettre entre toutes les mains". Télé 7 jours.