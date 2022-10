Le Coeur en laisse

Maurice est un écrivain à succès, un brin solitaire. Mais voilà qu'à quarante ans il ne ressent plus rien. Plus rien pour sa compagne, Isabelle, plus rien pour ses livres. Alors qu'il tente une dernière fois de sauver son couple, elle apparaît. Elle, Ambroisie, égérie du Tout-Paris. D'une beauté saisissante, elle est un tremblement dans sa vie. Maurice, Bel-Ami malgré lui, s'oublie peu à peu dans l'étreinte de cette femme à la fois sublime et inquiétante. Noyé dans ce faste et dans un monde d'apparences, il s'efface, au risque de se perdre lui-même et de voir disparaître tout ce qu'il avait réussi. Face au désenchantement des jours gris, la romancière brandit la naïveté, l'aveuglement des coeurs vaillants, et célèbre la faculté que nous avons tous de nous raconter d'impossibles histoires. Flavie Philipon, Elle. Ecriture fine et psychologie percutante : un mélange qui donne à ce roman un parfum très spécial, assez envoûtant. Gilles Chenaille, Marie Claire.