Fragile réputation

Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Alice Delarbre. Votre réputation. Il vous faut des années pour la bâtir, mais seulement quelques minutes pour qu'on vous la détruise. Votre réputation ne dépend pas de vous : elle dépend des autres. Si vous êtes une femme, protégez-la. Et n'oubliez jamais : ce n'est pas ce que vous êtes réellement qui importe, mais ce que les autres pensent que vous êtes. La question n'est pas de savoir si vous avez ou non tué un homme. La question est de savoir ce que les autres croient. Un nouveau roman à suspense, magistral, sur l'ambition féminine et ce qu'il peut en coûter à celles qui en font preuve, par l'autrice des best-sellers La Ferme du bout du monde et Anatomie d'un scandale, adapté en série sur Net ix. "Une exploration impitoyable des pressions auxquelles les femmes sont confrontées dans leur vie privée et publique". The Guardian. "J'ai adoré ce livre. Un regard contemporain sur la misogynie et le harcèlement des femmes. Brillant". Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise.