A 1000 miles de la liberté. L'ingénieuse évasion du plus célèbre couple d'esclaves de l'histoire de l'Amérique

Voici la plus ingénieuse évasion de l'histoire des esclaves fugitifs. Décembre 1848 : pour fuir l'esclavage, Ellen et William Craft imaginent un stratagème qui n'est pas sans rappeler celui des époux Grappe dans "La Garçonne et l'Assassin" : Ellen, qui est métisse, se transforme en riche gentleman blanc, tandis que son mari se fait passer pour son serviteur. Ensemble, après de multiples péripéties, ils atteindront Boston, puis, la loi sur les esclaves fugitifs de 1850 leur faisant courir trop de risques, ils s'embarqueront pour vingt ans d'exil en Angleterre...