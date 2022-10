Mamie gangster a encore frappé !

Un an après la disparition de sa mamie chérie, Ben découvre avec stupeur que Londres est frappée par une nouvelle série de vols : le masque de Toutankhamon, la Coupe du monde et la statue de cire de Sa Majesté la reine ont mystérieusement disparu ! Tout porte à croire que le voleur n'est autre que le célèbre Chat noir, le gangster le plus recherché d'Angleterre. Ben sait pourtant que c'est impossible : derrière le Chat noir se cachait... sa grand-mère ! Il décide alors de mener l'enquête pour découvrir l'identité de l'usurpateur...