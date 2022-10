La Princesse des Roses et le Prince des Beignets

A Istanbul au XVIIIe siècle, on découvre un prince déguisé qui fait des beignets, une princesse qui síennuie dans un palais díor et de cristal, un amour qui fleurit, un souterrain secret, une caravane, des pillards, des roses, trois dames de compagnie, un luth et beaucoup de gaité. Une fantaisie pleine de charme, deux jeunes héros réjouissants et de splendides décors orientaux pour un feu d'artifice ottoman.