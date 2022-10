Aux origines du genre

L'irruption, dans l'actualité occidentale des dernières années, du thème des violences faites aux femmes et, plus généralement, des multiples obstacles auxquels se heurte l'égalité des sexes, a stimulé l'intérêt pour l'histoire - et la préhistoire - des rapports de genre. Diverses productions, écrites ou télévisuelles, ont ainsi effectué une relecture des savoirs et des préjugés sur ce thème, proposant généralement l'image d'une femme préhistorique active, libre et émancipée. Mais que sait-on réellement aujourd'hui des rapports de genre dans la préhistoire des sociétés humaines ? Par quelles méthodes ces réalités sociales depuis longtemps disparues peuvent-elles être reconstituées ? Comment éviter de projeter des visions fantasmées sur un si lointain passé ? De quelles manières celui-ci continue-t-il de représenter un enjeu dans les positionnements contemporains ? Cet ouvrage revient notamment sur quelques célèbres découvertes archéologiques et leurs interprétations.