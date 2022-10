Formulaire mathématiques appliquées informatique ECG 1 & 2. L'essentiel des 2 années dans votre poche !

Ce Formulaire Mathématiques appliquées Informatique ECG 1 & 2 propose : - L'essentiel du cours de Mathématiques appliquées : définitions, théorèmes et propriétés à connaître - Le programme des deux années en un seul ouvrage - Un condensé du programme du tronc commun d'informatique. - Un index détaillé pour trouver rapidement l'information recherchée. Conforme aux programmes 2021 des première et deuxième années, il est l'outil indispensable pour les révisions avant les concours, la préparation des colles et la résolution des exercices et des problèmes.