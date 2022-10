Coordonner parcours et plans personnalisés en action sociale et médico-sociale. 3e édition

Les secteurs de l'action sociale et médico-sociale sont passés en deux décennies du "tout institutionnel" à un recentrage sur la personne, son parcours et son environnement. Aider une personne à réaliser son projet de vie au travers d'un plan d'accompagnement personnalisé, telle est la vocation des dispositifs d'aujourd'hui, véritables plates-formes de service centrées sur la promotion sociale et le développement personnel de leurs bénéficiaires. Jean-René Loubat aborde toutes les étapes concrètes de la coordination de parcours et de plans d'accompagnement : depuis l'accueil, la consultation des attentes et des besoins, l'élaboration d'un plan d'action, sa négociation, son suivi et sa co-évaluation. Dans la filiation du case management, cette coordination constitue pour lui une fonction émergeante d'avenir, source d'évolution professionnelle pour de nombreux praticiens.