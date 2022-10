Anglais pour psychologues. 2e édition

Très pédagogique et conçue pour faciliter l'écoute, la lecture et l'apprentissage de l'anglais, cette 2ème édition actualisée présente tous les grands concepts de la psychologie, répartis par champ d'enseignement : sociale, cognitive, clinique et psychopathologique, du développement, de la santé, du travail et de la neuropsychologie. Chaque concept est complété par un glossaire des termes de la spécialité, des lectures conseillées et des exercices ludiques et interactifs. De plus, des compléments en ligne contiennent des lectures de textes en anglais ainsi que des petites vidéos de cours filmés et d'expériences fondamentales réalisées en psychologie, illustrant ces concepts fondamentaux.