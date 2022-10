Petites manies et grosses phobies. Dompter nos obsessions

Peut-être êtes-vous ophidiophobe, glossophobe ou bien tétraphobe sans le savoir ? Peut-être croisez-vous chaque jour des personnes qui ne supportent pas les palindromes ou qui ne peuvent s'empêcher de danser ? Aversions insurmontables ou désirs irrépressibles, nos obsessions font partie de ce que nous sommes. Elles nous obnubilent et nous façonnent. Mais les connaissez-vous vraiment ? Au-delà de la définition du trouble et du diagnostic, cet ouvrage recense 99 phobies et manies, rares ou familières. Avec sérieux mais non sans humour, Kate Summerscale dédramatise toutes ces peurs inavouables, et loin de la moquerie, suscite même l'empathie.