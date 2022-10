Délivre-moi de ce grimoire ensorcelé

Snuphulucius- un démon plutôt insignifiant des enfers - s'est bien débrouillé : il s'est retrouvé dans le monde des humains, comme il le souhaitait. Mais malheureusement les choses ne se sont pas passées comme prévu : au lieu d'arriver dans le corps d'un richissime patron d'entreprise, le petit démon se retrouve piégé entre les pages d'un livre ! Tentant par tous les moyens d'échapper à sa prison de papier, Snuphulucius demande l'aide du lecteur pour le libérer. Mais ce n'est pas si facile... car les instructions du démon sont pour la plupart délicates, parfois déroutantes - et toujours hilarantes ! Un concept original où le lecteur devra résoudre des énigmes, caresser gentiment la couverture du livre, ou encore lui crier dessus ! Un plaisir de lecture terriblement amusant pour les enfants de 8 ans et plus qui aiment les énigmes et les histoires interactives.