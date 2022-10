Vous allez enfin vous y connaître en bière

Il existe combien de styles de bières ? Bouteille ou cannette ? C'est quoi ce dépôt au fond ? Pourquoi on n'aime pas la bière quand on est petit ? On peut faire des études de "biérologie" ? Si vous vous posez ces questions et tant d'autres et que vous cherchez des réponses simples, vous êtes au bon endroit ! Découvrez plus de 60 interrogations autour de la bière abordées sous la forme d'infographies ludiques, expliquées en quelques mots. Maintenant c'est sûr, vous allez comprendre le pourquoi du comment !