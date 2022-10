Les clés de la manipulation collector

Il serait si simple de vivre dans une société où chaque individu considère votre opinion comme la vérité absolue. Malheureusement, le monde ne tourne pas rond, les nuisibles et les imbéciles nous imposent leurs rythmes et nous font perdre trop souvent le contrôle de notre vie. Ce petit manuel vous donnera les clefs pour reprendre la main et vous imposer comme l'unique chef que ce monde mérite. Vous découvrirez comment neutraliser les toxiques, vous cultiverez l'art délicat d'avoir toujours raison et jouerez de la mauvaise foi comme personne. Les plus de cette édition : un format plus grand et des illustrations en couleur. Viktor Vincent, célèbre mentaliste connu et reconnu pour ses spectacles et ses émissions TV, est également l'auteur du Carnet du mentalisteet de l'Escape game Mental Circus chez Larousse.