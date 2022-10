Dis-moi ! Le corps humain !

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions sur le thème du corps humain, réparties en 4 thèmes : - Organes et squelette. - Le corps en mouvement. - Naître et grandir. - La santé. Les 4 parties sont séparées au moyen de 4 intercalaires. Quelques exemples de questions : Quel est le plus grand organe du corps ? Qu'est-ce que l'aorte ? Le coeur est-il un muscle ? Où a-t-on un limaçon ? Que voit un bébé à sa naissance ? Comment les os grandissent-ils ? La fièvre est-elle utile ? Qu'est-ce qu'une greffe ?