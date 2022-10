Le grand jeu de Mlle Lenormand

Redécouvrez le jeu historique de Mlle Lenormand, la voyante et cartomancienne la plus célèbre des temps modernes. Ce jeu nous invite à un voyage intérieur hors du commun à travers les plus grands mythes et héros gréco-romains. Recouvrant tous les aspects de notre vie - du professionnel au personnel, en passant par nos énergies et notre destin -, cet oracle a le pouvoir de nous apprendre à redevenir les créateurs de notre existence. Dans ce coffret, vous découvrirez : - Qui est véritablement Mlle Lenormand. - Les 54 cartes originelles de son Grand Jeu. - Un livre riche et complet en couleurs pour apprendre et interpréter tous les secrets des tirages.