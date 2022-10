Modern Princess Tome 2 : Entre les lignes

Isabel est désespérée : en faisant ses débuts dans l'édition, elle s'imaginait vivre une grande carrière, mais elle ne se voyait pas, à 25 ans, toujours assistante éditoriale, seule employée noire de sa maison, sous-payée et croulant sous le travail. Une chose est sûre : elle veut vivre autre chose que cette vie ! Lorsqu'elle entend son patron se plaindre d'un auteur qui tarde à remettre son précieux manuscrit, elle saisit sa chance de se faire remarquer pour obtenir la promotion tant attendue. Elle n'a qu'à se rendre au manoir de l'auteur pour lui faire un petit discours d'encouragement. Facile, non ? Mais Beau Towers ne se laissera pas apprivoiser si facilement : bourru et renfermé, il s'avère aussi perdu qu'Isabel. La deadline approchant, Isabel et Beau découvriront peut-être qu'ils ont plus en commun qu'il n'y paraît, et même - qui sait ? - percevront-ils quelque chose qu'hier encore n'existait pas...