Mes Super Histoires à Ecouter. Avec 1 CD audio

Les origines des plus grands Super Héros Marvel réunies dans un recueil + cd. - 5 histoires complètes à lire et à écouter : - Iron Man - Captain America - Spider-Man - Les Gardiens de la Galaxie - Captain Marvel- Les histoires en version audio avec 10 minutes d'écoute chacune - Une immersion complète grâce aux musiques et à des dialogues incarnés. Dès 3 ans.