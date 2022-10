Le roi Honnête, à la recherche d'un nouveau conseiller hésite : qui de Raison ou de Malice sera de meilleur conseil ? Malice lui fait une proposition bien séduisante : avec lui, plus de secrets ! Le roi se laisse tenter. Mais la quête de la vérité doit-elle être sans limites ? Surveiller ses sujets jour et nuit, les espionner, encourager les rumeurs et la délation, est-ce sans risque ? Un vent de révolte souffle sur le Royaume... Une fable philosophique savoureuse et limpide qui propose pour vivre en paix, de laisser chacun cultiver son jardin secret.