Lieux sacrés et mystérieux en France

Centre énergétique de Carnac, forêt légendaire de Brocéliandre, capitale ésotérique de Rennes-le-château, souterrains initiatiques de Provins, cathédrale alchimique de Chartres, parcours symbolique de Cordes-sur-ciel, labyrinthe de pierres de la forêt de Nébias, jardins initiatiques de Versailles, source miraculeuse de Grand, calendrier zodiacal de la Roche aux fées ....Vous trouverez dans ce Livre : 50 hauts-lieux énergétiques en France, avec leur histoire, les mythes et légendes qui les entourent et leurs énergie, messages ou pouvoirs particuliers.Les spécificités énergétiques de chaque lieuLes conseils de plus de 10 experts en géobiologie avec des exercices pratiques de connexion à l'énergie des lieux.