L'oracle Orgasmic. Pour explorer la sexualité consciente et la reconnexion à soi

Ecouter, sentir, s'embras(s)er. C'était quand ton dernier date avec ton corps ? Notre mission à travers cet oracle : rendre plus accessible ta relation à ta sexualité, à l'exaltation de tes sens et à l'expression de ta sensualité. Nous sommes convaincues qu'il s'agit d'une porte d'entrée vers une vie aussi orgasmique qu'authentique. Inspirées de nos propres cheminements, chaque carte propose un travail sur soi ludique, interactif et riche de sens. On te souhaite un bon moment avec toi-même. Et franchement, fais-toi plaisir, c'est fait pour ça. Léa (Merci Beaucul) & Cora Retrouve dans ce coffret : 40 cartes magnifiquement illustrées ; 1 livre qui les explique et t'offre des pistes de réflexion supplémentaires ; des conseils pour vivre une sexualité inspirante et décomplexée. Merci Beaucul : 183 000 abonnés sur Instagram