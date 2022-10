Jour de fête chez les Toutous. (4 puzzles évolutifs)

Chez les Toutous, toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Goûter d'anniversaire dans la forêt, soirée déguisée pour Halloween, orchestre bruyant et canin ou matinée de Noël au milieu des cadeaux, c'est la mélodie du bonheur... version Toutous ! Une activité ludique et calme faisant appel à l'observation et à la réflexion des petits et des grands.