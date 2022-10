La gastronomie. L'invention d'une culture française 2022

La grande histoire de la gastronomie française depuis les premiers traités de cuisine du Moyen Age à son classement à l'UNESCO - Un numéro exceptionnel qui mêle des articles de référence publiés dans L'Histoire depuis sa création en 1978, notamment les fameuses chroniques de Platine, alias Jean-Louis Flandrin, et les contributions nouvelles des plus grands historiens - Un entretien avec le chef étoilé Yannick Alléno - Des recettes françaises commentées et revisitées par le chef - Des articles pour tout comprendre sur le goût des épices au Moyen Age, les banquets-spectacles de la Renaissance, la nouvelle cuisine des Lumières et le triomphe mondial de la cuisine française - Un repas imaginaire entre Carême, Escoffier et Robuchon Le Mook Comment le " modèle français " de la gastronomie est-il devenu une référence au point d'être classé au patrimoine culturel de l'UNESCO ? Des premiers livres de recettes au Moyen Age à la " nouvelle cuisine " des années 1970, en passant par l'avènement du restaurant au xviiie siècle, ce numéro retrace la spécificité de la table à la française à l'aide d'un dialogue inédit entre historiens et praticiens. Avec notamment Yannick Alléno, chef étoilé du Pavillon Ledoyen à Paris Antoine de Baecque, auteur de la France gastronome (Payot, 2019). Jean-Louis Flandrin, alias Platine, mort en 2001 Bruno Laurioux, président du conseil scientifique de l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation Pascal Ory de l'Académie française Jean-Robert Pitte, géographe et président de la Mission pour le Patrimoine alimentaire français Patrick Rambourg, ancien cusinier devenu un des plus grands spécialistes de l'histoire de la gastronomie Marie-Pierre Rey, qui a récemment publié Carême. Le premier des chefs (Flammarion) Jean-Claude Ribaut, chroniqueur culinaire au Monde Anthony Rowley, mort en 2011 et grand historien de la gastronomie