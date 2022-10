X-Men Classic par Claremont et Bolton

Cyclope, Tornade, Diablo, Colossus et le terrible Wolverine : une nouvelle équipe de mutants a été formée par le Professeur Xavier pour venir en aide à sa première génération d'élèves. Mais connaissez-vous toute l'histoire ? Les membres de l'équipe ont vécu bien plus d'aventures que ce que vous imaginez alors qu'ils faisaient leurs premiers pas... Dix ans après avoir révolutionné l'univers mutant et transformé les X-Men en leaders incontestés des comics de super-héros, Chris Claremont et Marvel ont l'idée en 1986 de revenir sur les premiers épisodes de son légendaire séjour sur la série. Avec le dessinateur John Bolton, il crée toute une série d'histoires qui s'intercalent entre les épisodes 94 à 138 d'Uncanny X-Men, un peu à la manière de scènes coupées. Nous les recueillons toutes dans ce volume exceptionnel, car un grand nombre de ces histoires n'ont encore jamais été publiées en France !