Petit Ours Brun écoute les comptines de Noël - Livre sonore

Petit Ours Brun écoute les comptines de Noël, un magnifique livre sonore comprenant 7 comptines incontournables : -Mon beau sapin -Vive le vent -Petit Papa Noël -L'as-tu vu ? -Neige neige blanche -On se dit Joyeux Noël -Petit garçon De belles images et des enregistrements sonores de grande qualité.