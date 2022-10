L'effroyable et fantastique maison de Mamie

Bienvenue dans la maison de l'étrange ! Tous les mois, un petit garçon rend visite à sa grand-mère pour passer avec elle une soirée... très spéciale. Arrivé dans la grande maison ancienne, il est accueilli par un petit mot. Il prend un goûter, puis poursuit un chat noir de pièce en pièce, jusqu'à la tombée de la nuit. Les lecteurs pourront découvrir des détails et des surprises inquiétants à chaque page, et deviner ce qui l'attend... ou pas ! Un livre à flaps pour se faire peur (mais pas trop) et un jeu d'exploration délicieux pour les petits.